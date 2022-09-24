Трех мобилизованных в Свердловской области медработниц отправили домой

Мобилизованных на Урале медсестру, акушерку и девушку-педиатра отпустили домой

Медсестру, акушерку и девушку-педиатра, мобилизованных в Свердловской области, отпустили домой. Об этом сообщила в соцсетях медсестра Жанна, передает Telegram-канал «Война с фейками».

По данным канала, трем девушкам пришло мобилизационное предписание, поскольку они обучались в медицинских учреждениях и формально имеют востребованную специальность. Однако после выяснения всех нюансов и проверки документов девушек отправили по домам.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал мобилизацию свердловских медработниц. Он обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой не допускать подобных случаев в ходе мобилизации. «Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа: например, … призыв медсестер и акушерок в Свердловской области без какого-либо опыта работы в экстренных ситуациях под угрозой уголовного преследования», — говорится в обращении Фадеева на сайте СПЧ.

О том, что трех медработниц мобилизовали в Свердловской области, ранее в сентябре сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». Канал опубликовал видео, на котором медсестра из Свердловской области Жанна рассказывает, что ее, а также акушеку и девушку-педиатра вызвали в военкомат для мобилизации. По словам Жанны, она не работает в медицине уже три года, не имеет боевого опыта и опыта оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Информация о том, что в Свердловской области мобилизовали медработниц без опыта работы в боевых действиях, распространилась в соцсетях и некоторых СМИ. Эту новость опубликовали KP.RU, «Тайга.инфо», «Моменты» и другие.