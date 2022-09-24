Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Трех мобилизованных в Свердловской области медработниц отправили домой

Мобилизованных на Урале медсестру, акушерку и девушку-педиатра отпустили домой
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Jeshoot / Unsplash

Медсестру, акушерку и девушку-педиатра, мобилизованных в Свердловской области, отпустили домой. Об этом сообщила в соцсетях медсестра Жанна, передает Telegram-канал «Война с фейками».

По данным канала, трем девушкам пришло мобилизационное предписание, поскольку они обучались в медицинских учреждениях и формально имеют востребованную специальность. Однако после выяснения всех нюансов и проверки документов девушек отправили по домам.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал мобилизацию свердловских медработниц. Он обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой не допускать подобных случаев в ходе мобилизации. «Нужно исправлять и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа: например, … призыв медсестер и акушерок в Свердловской области без какого-либо опыта работы в экстренных ситуациях под угрозой уголовного преследования», — говорится в обращении Фадеева на сайте СПЧ.

О том, что трех медработниц мобилизовали в Свердловской области, ранее в сентябре сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». Канал опубликовал видео, на котором медсестра из Свердловской области Жанна рассказывает, что ее, а также акушеку и девушку-педиатра вызвали в военкомат для мобилизации. По словам Жанны, она не работает в медицине уже три года, не имеет боевого опыта и опыта оказания медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Информация о том, что в Свердловской области мобилизовали медработниц без опыта работы в боевых действиях, распространилась в соцсетях и некоторых СМИ. Эту новость опубликовали KP.RU, «Тайга.инфо», «Моменты» и другие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Военком Ростовской области разъяснил условия перемещения военнообязанных
Капитан сборной Сербии отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ и Украины на ЧМ
Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к прививке против гриппа
В Минобороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора»
Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple
Наблюдатель заявил о международных стандартах референдумов
Сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче
В Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора школы
Вандалы осквернили памятник Пушкину в Киеве
Психолог раскрыла отличия абьюза от заботы в отношениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.