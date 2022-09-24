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Экс-сотрудник Белого дома раскрыл методы Вашингтона в борьбе с Россией

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США настраивают Запад против России с помощью денег

Фото: Edoardo Cuoghi / Unsplash

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс раскрыл методы Вашингтона в противостоянии с Россией, рассказав о проплаченной антироссийской позиции других западных стран. Об этом он написал на своем сайте.

Он заявил, что Вашингтон предоставляет западным лидерам «полные мешки денег» для получения поддержки американских интересов с их стороны, сославшись на неназванного помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности. «Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции и в остальных странах нет независимых западных голосов, которые могли бы сдержать стремление Вашингтона к мировой гегемонии», — пояснил Робертс.

Он также отметил царящую пропаганду в западной прессе. «У западных стран нет достоверного понимания конфликта на Украине, того, как он возник, и того, как их вмешательство вместе с экстраординарными провокациями создало у российского руководства убеждение, что цель Запада — уничтожить Россию», — сказал экс-сотрудник резиденции президента. По его мнению, это стало причиной потери надежды российским руководством на мирное сосуществование с западным миром.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила о нежелании США вступать в конфликт с Россией. Она подчеркнула, что американские власти «внимательно относятся к сдерживанию эскалации в этом конфликте».

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Варвара Кузьмина
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