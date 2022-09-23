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В США заявили о нежелании вступать в конфликт с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не стремятся к конфликту с Россией
СюжетРеферендум в ДНР:
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США стремятся не допустить дальнейшей эскалации на фоне ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства заявила о нежелании США вступать в конфликт с Россией. «Мы уже говорили это и повторим: мы не стремимся к конфликту с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к сдерживанию эскалации в этом конфликте», — ответила Жан-Пьер на вопрос журналистов о вероятности эскалации после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

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Ранее Жан-Пьер рассказала о мерах против России при вхождении в ее состав частей Украины. «Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», — предупредила она.

23 сентября в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Марина Совина
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