В США заявили о нежелании вступать в конфликт с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не стремятся к конфликту с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США стремятся не допустить дальнейшей эскалации на фоне ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства заявила о нежелании США вступать в конфликт с Россией. «Мы уже говорили это и повторим: мы не стремимся к конфликту с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к сдерживанию эскалации в этом конфликте», — ответила Жан-Пьер на вопрос журналистов о вероятности эскалации после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Жан-Пьер рассказала о мерах против России при вхождении в ее состав частей Украины. «Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», — предупредила она.

23 сентября в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.