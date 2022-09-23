США рассказали о мерах против России при вхождении в ее состав частей Украины

США предупредили РФ об экономических издержках при вхождении в ее состав частей Украины

Официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер рассказала, какие меры Вашингтон предпримет в отношении России при вхождения в ее состав частей Украины. По ее словам, в случае присоединения Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик против РФ будут введены новые экономические издержки, сообщает ТАСС.

«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», — предупредила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Анкара не признает итоги проводимых на освобожденных территориях Украины референдумов. Он уточнил, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги референдума в Крыму.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября.