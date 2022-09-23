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Турция отказалась признавать референдумы на Украине

Администрация Эрдогана заявила, что Турция не признает проводимые на Украине референдумы
СюжетРеферендум в Херсонской области:
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкая сторона не признает итоги проводимых на освобожденных территориях Украины референдумов, заявил официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

По его словам, Анкара отказывается признавать «инициативы односторонних референдумов, проводимых на Украине». Калын уточнил, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги референдума в Крыму.

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«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — подчеркнул представитель администрации.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

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Марина Совина
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