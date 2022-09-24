Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам мобилизации

Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов

Минобрнауки России открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию, получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.