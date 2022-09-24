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Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам мобилизации

Минобрнауки открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Минобрнауки России открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации для студентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Горячая линия работает круглосуточно по телефону 8 (800) 222 55 71 (доб. 1, доб. 2). Те, кто учится в высших учебных заведениях, могут узнать необходимую информацию, получить разъяснения о правилах призыва, консультации по социальной и правовой защите, а также психологическую поддержку.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

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Марина Совина
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