Информация о вооруженных винтовками Мосина резервистах оказалась недостоверной

Информации о вооружении мобилизованных винтовками Мосина оказалась недостоверной

Информация о том, что мобилизованных резервистов в России вооружают винтовками Мосина, оказалась недостоверной.

Болгарское издание «Епицентр» проиллюстрировало статью о частичной мобилизации в России снимком, на котором запечатлены люди в военной форме и с винтовками Мосина, принятыми на вооружение Русской императорской армии в 1891 году.

Источник снимка при этом не указан. Кроме того, в публикации нет информации о том, что на кадрах мобилизованные граждане. Такой вывод сделали пользователи соцсетей. У деревьев на снимке полностью опала листва, что может свидетельствовать о том, что фотография сделана в более позднее время.

В апреле 2020 года издание «Фонтанка» опубликовало заметку о подготовке курсантов Военно-медицинской академии к параду в честь Дня Победы. Она проиллюстрирована марширующими студентами с винтовками за плечами — этот же снимок появился на сайте болгарского СМИ.

Информация о вооруженных винтовками Мосина мобилизованных гражданах не заинтересовала российские СМИ. Ряд пользователей соцсетей также отметили эти сообщения как фейковые.