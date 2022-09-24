Смертельное ДТП произошло на остановке в Перми

Иномарка врезалась в остановку в Перми, погиб один человек

В Перми произошло смертельное ДТП: около 10 утра (8 утра по московскому времени) иномарка врезалась в остановку, погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение ГИБДД по Пермскому краю.

Трагедия развернулась на площади Карла Маркса. Автомобиль марки Nissan Qashqai, по предварительной версии потеряв управление, врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщает ГИБДД, скорее всего у 70-летнего водителя машины случилось резкое недомогание.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Очевидцы писали в соцсетях, что помимо этого, устранять последствия ДТП прибыли пять скорых и пожарная машина.