Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Смертельное ДТП произошло на остановке в Перми

Иномарка врезалась в остановку в Перми, погиб один человек

Фото: сообщество «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте»

В Перми произошло смертельное ДТП: около 10 утра (8 утра по московскому времени) иномарка врезалась в остановку, погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение ГИБДД по Пермскому краю.

Трагедия развернулась на площади Карла Маркса. Автомобиль марки Nissan Qashqai, по предварительной версии потеряв управление, врезался в остановку общественного транспорта. Как сообщает ГИБДД, скорее всего у 70-летнего водителя машины случилось резкое недомогание.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Очевидцы писали в соцсетях, что помимо этого, устранять последствия ДТП прибыли пять скорых и пожарная машина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы
Названо условие выгоды Китая от российского газа
Смертельное ДТП произошло на остановке в Перми
В Запорожье заявили об уничтожении украинских диверсантов
В США раскрыли главную проблему ВСУ с западными танками
Чемпионка мира по биатлону потерялась в Альпах
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых
Республиканцы сняли видео об исключительности США с кадрами из России и Украины
В Венгрии назвали условие урегулирования кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.