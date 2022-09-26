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Блогерша показала быстрый и дешевый способ высушить белье

Блогерша Aroagr8 показала быстрый способ высушить белье с помощью гаджета с сайта Shein

Кадр: @aroagr8

Американская блогерша показала легкий способ высушить белье с помощью дешевого гаджета. Ролик на эту тему она опубликовала в TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом Aroagr8 рассказала, что приобрела на сайте китайского ретейлера Shein устройство, помогающее быстро высушить белье. Отмечается, что стоимость покупки составила всего два фунта стерлингов (125 рублей).

На размещенных кадрах девушка надела мокрую футболку на кофр, затем просунула фен для волос в отверстие и включила его на несколько минут. По словам юзерши, таким образом она каждый день сушит вещи, не используя при этом специальную дорогостоящую машину.

Ранее блогерша Шантель Мила поделилась способом отбелить одежду с помощью дешевых подручных средств, а именно соды и перекиси водорода. По словам инфлюэнсера, в полученную массу следует добавить теплую воду и положить грязное изделие, после чего замочить его на один-два часа и затем постирать в стиральной машине.

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Майя Пономаренко
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