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В Индонезии предсказали миру большую войну

Глава МИД Индонезии Марсуди на Генассамблее ООН предсказала миру большую войну

Фото: Unsplash

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступлении в Генеральной ассамблее ООН заявила, что человечеству грозят негативные последствия, если текущие в мире события продолжат развиваться, сообщает РИА Новости.

Марсуди подчеркнула, что многие выступавшие на Генассамблее ООН лидеры выразили беспокойство происходящим в мире. Она напомнила, что пандемия COVID-19 не окончена, мировая экономика остается слабой, а страны ведут вооруженные конфликты. «Кризис за кризисом разворачивается в мире», — добавила министр.

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«История учит нас, что такие явления могут привести к очень большой войне. Давайте посмотрим на то, что предшествовало Второй мировой войне: Великая депрессия, подъем ультранационализма, соревнование за ресурсы и соперничество между крупными державами. Это все очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся сегодня», — предсказала Марсуди.

Глава ведомства призвала укреплять единство, действовать коллективно и фокусироваться на делах. Миру следует выбрать новый путь, иначе старый приведет его к катастрофе. По ее словам, человечеству следует устранить дефицит доверия между государствами и сформировать «не словесный, а реальный и действенный» мультилатерализм.

Ранее сообщалось, что Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.

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Марина Совина
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