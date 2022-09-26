В Индонезии предсказали миру большую войну

Глава МИД Индонезии Марсуди на Генассамблее ООН предсказала миру большую войну

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступлении в Генеральной ассамблее ООН заявила, что человечеству грозят негативные последствия, если текущие в мире события продолжат развиваться, сообщает РИА Новости.

Марсуди подчеркнула, что многие выступавшие на Генассамблее ООН лидеры выразили беспокойство происходящим в мире. Она напомнила, что пандемия COVID-19 не окончена, мировая экономика остается слабой, а страны ведут вооруженные конфликты. «Кризис за кризисом разворачивается в мире», — добавила министр.

«История учит нас, что такие явления могут привести к очень большой войне. Давайте посмотрим на то, что предшествовало Второй мировой войне: Великая депрессия, подъем ультранационализма, соревнование за ресурсы и соперничество между крупными державами. Это все очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся сегодня», — предсказала Марсуди.

Глава ведомства призвала укреплять единство, действовать коллективно и фокусироваться на делах. Миру следует выбрать новый путь, иначе старый приведет его к катастрофе. По ее словам, человечеству следует устранить дефицит доверия между государствами и сформировать «не словесный, а реальный и действенный» мультилатерализм.

Ранее сообщалось, что Россия не увидела своей изоляции на Генассамблее ООН. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский.