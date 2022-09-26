Литва передала Украине новое вооружение

LRT: глава Минобороны Литвы Анушаускас заявил о передаче Киеву 50 бронетранспортеров М-113

Вильнюс передал Киеву новое вооружение. О поставках рассказал глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает LRT.

«Что касается военной поддержки Украины, то Литва поддерживала и будет поддерживать Украину. Напомню, что буквально три дня назад наши бронетранспортеры, которые мы отправили, добрались до Украины, а сейчас 50 бронетранспортеров М-113 уже переданы Украине», — заявил он.

Глава ведомства также прокомментировал просьбы Киева предоставить самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Он объяснил, что дальнейшую помощь нужно согласовать с партнерами по НАТО, поскольку прибалтийская республика должна исполнить свои обязательства перед альянсом. По его словам, для этого необходимо обеспечить безопасность войск НАТО, дислоцированных в Литве.

«Наша армия — это армия НАТО, и ее возможности также важны для наших союзников, которые находятся здесь. Вот почему каждый раз, когда мы рассматриваем возможность сокращения или вывода войск, мы должны вести переговоры с нашими союзниками о том, как мы будем компенсировать это. Есть много вопросов, которые нельзя решить очень быстро», — объяснил Анушаускас.

Ранее лидер итальянской партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте заявил, что продолжение поставок вооружений для Киева грозит применением оружия массового поражения. Он подчеркнул, что стороны должны найти дипломатические способы урегулирования конфликта, поскольку иначе конфликт грозит серьезными экономическими потрясениями для всей Европы.