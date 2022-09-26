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Пацифиста осудили почти на четыре года за сожжение чучела в форме ВС России

В Петербурге пацифиста осудили почти на четыре года за сожжение чучела в форме ВС России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Василеостровский районный суд Петербурге приговорил к трем годам и восьми месяцам колонии россиянина Игоря Мальцева по делу о хулиганстве. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным инстанции, с 2020 года он, будучи пацифистом, неоднократно посещал митинги против власти. 25 февраля этого года его оштрафовали на 10 тысяч рублей по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

После этого в течение девяти дней он вместе с сообщницей изготовил чучело в форме военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России. 6 марта 2022 года Мальцев и его знакомый на льду Малой Невы установили его на металлической опоре. После этого фигурант достал горючую жидкость и зажигалку и поджег чучело.

В это время соучастница снимала происходящее на телефон. Позже запись была опубликована в интернете.

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Елизавета Новикова
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