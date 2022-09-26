Сообщение о драке на сборном пункте в Волжском оказалось недостоверным

Сообщение о массовой драке на сборном пункте в Волжском оказалось недостоверным

Сообщение о массовой драке на сборном пункте в Волжском Волгоградской области оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» появился пост, в котором утверждается, что на сборном пункте в Волжском Волгоградской области случилась массовая драка. Неназванный источник канала заявил, что мобилизованные из Калмыкии якобы побили других призывников, полицейских и военных. «Инцидент замяли. Однако на данный призывной пункт и Калмыкии мобилизованных больше не доставляют», — сказано в посте.

Информация подается без видео, а первоисточник сведений остался анонимным, что ставит под вопрос достоверность информации.

Сообщение о массовой драке с участием призывников из Калмыкии опроверг военком региона Андрей Сарангов. «На самом деле мы отправляем людей в другое место, не в город Волжский. Это сообщение является фейком. На данный момент все мобилизационные мероприятия проходят в плановом порядке, срывов нет. Мы на связи с частью, где находятся наши земляки», — подчеркнул военный комиссар, сообщило РИА «Калмыкия».

Сообщение о драке активно распространялось в соцсетях и Telegram-каналах. СМИ тема не заинтересовала, о самой драке никто не написал, а опровержение от военкома появилось на сайтах двух региональных изданий — РИА «Калмыкия» и «Степные вести».

В региональных пабликах Волгоградской области и Волжского посты на эту тему не появлялись. Много одинаковых постов появилось в региональных пабликах Калмыкии. Некоторые люди сразу с недоверием отнеслись к информации. «Судя по тому, что Ики-Бурул написано неправильно, это фейк», — отметила одна из пользовательниц. Наибольшее количество комментариев, которые удалось найти под постом, — 12.