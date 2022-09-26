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Девушка показала способ укоротить платье без шитья и прослыла гением в сети

Девушка показала способ укоротить платье степлером и прославилась в социальных сетях

Кадр: caitlynnott / TikTok

Блогерша показала способ изменить длину платья или юбки без шитья и прославилась в социальных сетях. Соответсвующий ролик появился в TikTok.

Пользовательница сети Кэти Братфилд разместила видео, в котором рассказала, как укорачивает одежду с помощью степлера. На размещенных кадрах девушка, одетая в темный костюм, подгибает подол юбки, после чего закрепляет ткань маленькими металлическими скобами. В конце она покрасила скобы черным цветом, чтобы они слились с нарядом.

Публикация юзерши, которая прослыла гением в комментариях за свой лайфхак, стала вирусной и набрала более пяти миллионов просмотров. «Ты просто гений», «Работай умно, а не тяжело», «Это действительно работает», «Спасибо!», «Это очень умно», «Я делала тоже самое», «Лучшая», — благодарили зрители.

В мае индийская блогерша показала другой простой способ укоротить брюки без услуг швеи. Мегха Сихра рассказала, что сначала необходимо надеть штаны и изнутри заколоть булавкой лишнюю ткань. Затем следует вывернуть брюки наизнанку, расположить клеевую тесьму в месте сгиба и прогладить ее утюгом на протяжении 20 секунд, чтобы она успела закрепиться на ткани.

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Майя Пономаренко
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