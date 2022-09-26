ЦИК ЛНР назвал фейком информацию о поджоге избирательного участка в Счастье

Сообщение о поджоге избирательного участка в ЛНР оказалось недостоверным.

25 сентября в Telegram-канале «Луганщина оперативна» появился пост, в котором говорится, что в городе Счастье украинские партизаны подожгли избирательный участок референдума по присоединению к России. В публикации прикреплено «соответствующее видео».

По ролику сложно сделать выводы о том, что это действительно ли на видео избирательный участок, поскольку кадры сделаны ночью, дата и время съемки не указывается. Здание на видео выглядит как заброшенное. Как отмечали в ЦИК ЛНР 21 сентября, все избирательные участки имеют опознавательные знаки, на видео они не видны.

Кроме того, председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что распространяемая информация о поджоге не соответствует действительности. «Эта информация недостоверна, она, как это называют, фейк. Сегодня территориальная комиссия выезжала на место — все участки работают», — сказала она.

Публикация не получила охвата в российских и украинских СМИ. В социальных сетях информация также не зафиксирована, однако подобные сообщения продолжают распространяться в украинских Telegram-каналах через репост от первоисточника информации. Так, информацию разместили у себя каналы «Кременная. Луганщина. Украина» (4694 подписчика), «Артюх» (4175 подписчиков), «Где-то в Харькове» (64 тысячи подписчиков).