Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле

Юрист Первухина заявила, что отели не могут требовать с постояльцев оплаты ущерба на месте

Российские гостиницы не имеют права требовать с постояльцев оплаты испорченного имущества на месте и препятствовать выселению. Об этом РИА Новости рассказала юрист компании «Генезис» Кристина Первухина.

«Если вы что-то сломали или испортили в отеле, то можно уехать, ничего не оплачивая и не подписывая никаких бумаг, — заявила эксперт. — Добиться возмещения ущерба отель может только в суде». Отмечается, что ущерб на сумму до 10 тысяч рублей гостиницы, как правило, списывают на операционные расходы. Если сумма выше, администрация создает комиссию и составляет акт с приложением копий товарных накладных испорченного имущества.

Далее во время выселения из гостиницы туриста попросят заплатить за ремонт испорченных вещей или приобрести аналогичные по стоимости предметы мебели или техники с теми же потребительскими свойствами. При этом удерживать постояльца, его багаж или документы при выезде из отеля администрация не имеет права, добавила специалист.

По словам Первухиной, даже если представители гостиницы вызовут полицию, ее сотрудники просто возьмут объяснения у каждой из сторон и при отсутствии признаков преступления не будут задерживать туриста. Юрист подчеркнула, что возместить ущерб отельеры могут только через суд, доказав вину постояльца в порче имущества. До суда дело доходит в единичных случаях: обычно такие судебные процессы инициируются при значительной сумме ущерба — в сотни тысяч рублей, заключила эксперт.

Ранее большинство россиян признались, что самым главным разочарованием для них при заселении в отель стало несоответствие реального вида гостиницы с фотографиями в интернете. 33 процента россиян признались, что были расстроены, обнаружив, что выбранный отель выглядел хуже, чем на фотографиях в сети.