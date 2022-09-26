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Юристы рассказали о правилах возмещения ущерба в отеле

Юрист Первухина заявила, что отели не могут требовать с постояльцев оплаты ущерба на месте

Фото: Jacob Lund / Shutterstock

Российские гостиницы не имеют права требовать с постояльцев оплаты испорченного имущества на месте и препятствовать выселению. Об этом РИА Новости рассказала юрист компании «Генезис» Кристина Первухина.

«Если вы что-то сломали или испортили в отеле, то можно уехать, ничего не оплачивая и не подписывая никаких бумаг, — заявила эксперт. — Добиться возмещения ущерба отель может только в суде». Отмечается, что ущерб на сумму до 10 тысяч рублей гостиницы, как правило, списывают на операционные расходы. Если сумма выше, администрация создает комиссию и составляет акт с приложением копий товарных накладных испорченного имущества.

Далее во время выселения из гостиницы туриста попросят заплатить за ремонт испорченных вещей или приобрести аналогичные по стоимости предметы мебели или техники с теми же потребительскими свойствами. При этом удерживать постояльца, его багаж или документы при выезде из отеля администрация не имеет права, добавила специалист.

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По словам Первухиной, даже если представители гостиницы вызовут полицию, ее сотрудники просто возьмут объяснения у каждой из сторон и при отсутствии признаков преступления не будут задерживать туриста. Юрист подчеркнула, что возместить ущерб отельеры могут только через суд, доказав вину постояльца в порче имущества. До суда дело доходит в единичных случаях: обычно такие судебные процессы инициируются при значительной сумме ущерба — в сотни тысяч рублей, заключила эксперт.

Ранее большинство россиян признались, что самым главным разочарованием для них при заселении в отель стало несоответствие реального вида гостиницы с фотографиями в интернете. 33 процента россиян признались, что были расстроены, обнаружив, что выбранный отель выглядел хуже, чем на фотографиях в сети.

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Валентина Процкова
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