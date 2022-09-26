Названо условие замещения российской нефти в ЕС венесуэльской

Эксперт рынка ресурсов Демидов: Иран и Венесуэла по отдельности не заменят ЕС нефть из РФ

В краткосрочной перспективе поставки из Венесуэлы способны сбить цены на нефть. До конца 2023 года страна может почти полностью заместить российскую нефть на европейском рынке, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об условиях замещения нефти из России в Европе венесуэльской.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна готова помочь миру с поставками нефти. Демидов уверен, что на данный момент поставки из Венесуэлы не смогут кардинально изменить ситуацию.

«Венесуэла уже поставляет нефть в Италию, — сказал аналитик. — Одновременно с этим одномоментно Венесуэла сможет поставлять около 200 тысяч баррелей в день. Учитывая, что ЕС хочет заменить около 1,4 миллиона в день из России, то 200 тысяч особенно ситуацию не изменят».

Тем не менее в ближайшем будущем, до конца 2023 года, по словам Демидова, страна может нарастить поставки до 0,8-1 миллиона баррелей в день при условии инвестиций в отрасль.

«Максимальный уровень добычи был в 2015 году, тогда это было 1,9 миллиона баррелей в день, — напомнил собеседник «Ленты.ру». — Многое зависит от ситуации в Иране. Если митинги приведут к тому, что в Иране пойдет на соглашение по ядерной сделке на условиях Запада, тогда иранская нефть выйдет на внешний рынок. Это поможет сбить цену на нефть в краткосрочной перспективе, а до конца 2023-го заменить российскую нефть на европейском рынке. Отдельно каждая из стран не может заменить российскую нефть».

Ранее аналитик Energy Aspects Амриту Сен заявила, что в краткосрочной перспективе нефть, вероятнее всего, будет торговаться на уровне 90 долларов, а к концу 2022 года увеличится до 120 долларов за баррель. Ее слова приводит агентство Bloomberg.