Суд дал 9,5 года сбежавшему в Россию мужчине за убийство пенсионерки в 1994 году

В Приморье мужчину осудили на 9,5 года за убийство 89-летней пенсионерки 28 лет назад

В Приморском крае суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 48-летнего мужчину за убийство 89-летней пенсионерки 28-летней давности. Об этом в понедельник, 26 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигурант признан виновным по пункту «а» статьи 102 («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах») УК РСФСР. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в августе 1994 года мужчина захотел украсть ценности из дома пожилой женщины на Советской улице в деревне Кохановичи Республики Беларусь. Когда он проник внутрь дома, хозяйка вернулась и обнаружила вора. Она предупредила, что вызовет милицию. Тогда осужденный ударил ее ножом в грудь и избил руками и ногами по телу и голове, а затем задушил. После чего фигурант забрал деньги и несколько бутылок с алкоголем и сбежал с места происшествия.

Известно, что мужчина переехал из Белоруссии в Россию и жил в Приморском крае. Из-за этого преступление долго не могли раскрыть. Но правоохранителям удалось установить местонахождение фигуранта и задержать его.