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Исчезающий вид полевых сверчков обнаружили в российском регионе

В Тульской области обнаружили исчезающий вид полевых сверчков

Фото: Roberto Zanon / Wikimedia

В Тульской области обнаружили вид полевых сверчков, которые относятся к исчезающему виду. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное госучреждение «Природа».

Как уточнили в учреждении, найти редких насекомых удалось в одном из песчаных карьеров в Киреевском районе области. «На небольшом расстоянии друг от друга, в песке можно насчитать более 20 норок. Из многих выглядывают круглые блестящие головы с длинными усами или торчат шипастые черные ноги», — рассказали там.

Отмечается, что в Киреевском районе эти насекомые были обнаружены впервые. Ранее их появление фиксировали в полосе южных Тульских засек и подзоне типичной лесостепи: в Одоевском, Веневском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском и Ефремовском районах.

Полевой сверчок представляет собой крупное насекомое черного цвета, которое достигает в длин 23 миллиметров. Обычно он ведет одиночный образ жизни и живет в одной норке, которую вырывает в рыхлой земле. В центральной части европейской России полевые сверчки распространены в основном в лесостепной зоне. На территории Тульской области этот вид впервые был обнаружен только в XXI веке, в настоящее время он занесен в Красную книгу региона как исчезающий.

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Варвара Кошечкина
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