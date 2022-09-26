Исчезающий вид полевых сверчков обнаружили в российском регионе

В Тульской области обнаружили исчезающий вид полевых сверчков

В Тульской области обнаружили вид полевых сверчков, которые относятся к исчезающему виду. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное госучреждение «Природа».

Как уточнили в учреждении, найти редких насекомых удалось в одном из песчаных карьеров в Киреевском районе области. «На небольшом расстоянии друг от друга, в песке можно насчитать более 20 норок. Из многих выглядывают круглые блестящие головы с длинными усами или торчат шипастые черные ноги», — рассказали там.

Отмечается, что в Киреевском районе эти насекомые были обнаружены впервые. Ранее их появление фиксировали в полосе южных Тульских засек и подзоне типичной лесостепи: в Одоевском, Веневском, Новомосковском, Кимовском, Куркинском и Ефремовском районах.

Полевой сверчок представляет собой крупное насекомое черного цвета, которое достигает в длин 23 миллиметров. Обычно он ведет одиночный образ жизни и живет в одной норке, которую вырывает в рыхлой земле. В центральной части европейской России полевые сверчки распространены в основном в лесостепной зоне. На территории Тульской области этот вид впервые был обнаружен только в XXI веке, в настоящее время он занесен в Красную книгу региона как исчезающий.