Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Тимати высказался об эмиграции в Узбекистан

Рэпер Тимати опроверг слухи об эмиграции в Узбекистан и заявил, что находится в Москве

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Рэпер Тимати высказался об эмиграции в Узбекистан в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант опроверг слухи о своем отъезде и заявил, что находится в Москве. «Я в Москве. Дома. Никуда не собирался эмигрировать и не собираюсь. Мое место здесь», — написал он.

Рэпер написал, что не получал повестку, однако допускает, что это может произойти. Он заявил, что не паникует из-за ситуации, а принимает ее. «Пока есть время, буду заниматься и развивать всевозможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП», — отметил Тимати.

Он также рассказал, что получает множество комментариев от людей, которые считают, что раз он называет себя патриотом, то должен быть мобилизован. По словам Тимати, он частично согласен с этими замечаниями, потому что «долг родине придется отдавать рано или поздно».

Ранее артист выложил фотографию из Ташкента. Некоторые пользователи предположили, что он покинул страну, чтобы избежать мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Сноуден получил российское гражданство
Перечислены последствия задержания японского консула за шпионаж
Пассажирка случайно узнала семейную тайну попутчицы и прослыла бестактной в сети
«Аэрофлот» возобновит полеты на два любимых пляжных направления россиян
Актер Лавров назвал самые «удручающие» районы Москвы
Нидерланды будут поставлять больше оружия Украине
В молдавской автономии предложили повысить статус русского языка
Мобилизованных россиян защитили от долгов по ЖКХ
Врачи назвали причины и опасности распространенной патологии молочных желез
Стали известны последствия нового мегапроекта для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.