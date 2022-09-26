Рэпер Тимати опроверг слухи об эмиграции в Узбекистан и заявил, что находится в Москве

Рэпер Тимати высказался об эмиграции в Узбекистан в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант опроверг слухи о своем отъезде и заявил, что находится в Москве. «Я в Москве. Дома. Никуда не собирался эмигрировать и не собираюсь. Мое место здесь», — написал он.

Рэпер написал, что не получал повестку, однако допускает, что это может произойти. Он заявил, что не паникует из-за ситуации, а принимает ее. «Пока есть время, буду заниматься и развивать всевозможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП», — отметил Тимати.

Он также рассказал, что получает множество комментариев от людей, которые считают, что раз он называет себя патриотом, то должен быть мобилизован. По словам Тимати, он частично согласен с этими замечаниями, потому что «долг родине придется отдавать рано или поздно».

Ранее артист выложил фотографию из Ташкента. Некоторые пользователи предположили, что он покинул страну, чтобы избежать мобилизации.