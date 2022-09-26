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В парламенте Британии вынесут вотум недоверия Трасс

Sky News: депутаты парламента Британии готовят вотум недоверия новому премьеру Трасс

Фото: Toby Melville / Reuters

Депутаты парламента Британии готовят шаги для формирования вотума недоверия к новому премьер-министру страны Лиз Трасс из-за ее экономических инициатив, которые, по мнению парламентариев, негативно скажутся на развитии государства. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Она [Трасс] и [министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии] Квази Квартенг (...) играют с экономикой на высшем уровне жизнями людей. Вы не можете иметь противоречащие друг другу денежно-кредитную политику и фискальную политику», — пояснил источник в парламенте.

По словам источника, в настоящее время внутри парламента происходят кулуарные дискуссии для того, чтобы найти сторонников, которые поддержат выдвижение вотума, чтобы затем вынести его публично.

Ранее Трасс заподозрили в растрате более 1800 фунтов стерлингов из госбюджета на личные нужды. В письме члена парламента Эмили Торнберри утверждается, что с сентября 2021-го по июль 2022 года расходы британского министерства иностранных дел, главой которого была Трасс, выросли на 45 процентов.

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Виктория Кондратьева
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