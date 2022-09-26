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Юрист перечислил виды вручаемых россиянам повесток

Юрист Гавришев рассказал, что существует четыре виде повесток, которые вручают россиянам
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» перечислил виды повесток, которые могут вручить россиянам.

Первый вид, рассказал юрист, это повестка для первоначальной постановки граждан на воинский учет в год достижения ими 17 лет. Второй — для прохождения медицинского освидетельствования, в ходе которого медкомиссия определяет степень годности к службе.

Также, отметил Гавришев, существует повестка для уточнения персональных данных. «В этом случае военному комиссариату необходимо освежить информацию о гражданине. Это может быть связано с изменением семейного положения, с изменением места жительства, места работы, а также началом или окончанием образования», — объяснил специалист.

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Самым важным видом для любого призывника он назвал повестку для прохождения военной службы. «Здесь указывается время и место сбора, какие документы и личные вещи необходимо иметь при себе, а также внешний вид», — пояснил юрист.

Также он объяснил разницу между повесткой и мобилизационным предписанием. По словам Гавришева, первая вручается в мирное время человеку, не проходившему воинскую службу. Второе же выдают в военное время. Юрист подчеркнул, что сейчас в России проходит частичная мобилизация, поэтому есть все основания для вручения мобилизационных предписаний.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

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Варвара Кошечкина
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