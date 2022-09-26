Лидер Южной Кореи ответил на обвинения в ругани на конгрессменов США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отверг обвинения в ругани на членов Конгресса США

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель отверг ложные обвинения в ругани на членов конгресса США. Его ответ приводит агентство Yonhap.

«За исключением двух или трех сверхдержав, никакие другие страны в мире не могут полностью защитить [свое] население и обеспечить его безопасность собственными силами. Хотел бы сказать, что вред союзническим отношениям, вызванный не соответствующими действительности сообщениями, ставит народ [Южной Кореи] под большую угрозу», — сказал лидер страны.

Ранее сообщалось, что Сок Ель обозвал конгрессменов после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. Уточняется, что южнокорейский политик назвал их «дебилами».

Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что из приведенной цитаты непонятно, о чем именно говорил глава государства. Более того, по его словам, никто не слышал точную фразу Сок Еля.