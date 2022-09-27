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Психологи перечислили признаки асоциального поведения у детей

Психолог Макухина назвала драки и самоповреждение признаками девиантного поведения ребенка

Фото: Marisa Howenstine / Unsplash

Стойкое открытое сопротивление и непослушание, драки и склонность к самоповреждению можно назвать свидетельством асоциального поведения ребенка, заявили детский клинический психолог клиники «Фэнтези» Мария Макухина и детский психолог Европейского медицинского центра Луиза Истомина. В беседе с «Лентой.ру» специалистки перечислили признаки девиантного поведения у детей, на которые родителям необходимо обращать внимание.

Пубертатный период — этап психофизической и личностной перестройки, отражающийся на эмоциональном состоянии и поведении подростка, объяснила Истомина. Процессы, происходящие в этом возрасте, сказываются на его отношении к себе. В этот период родители часто отмечают, что ребенок «стал другим», с ним сложно договориться, он проявляет негативизм, конфликтность, непослушание. У ряда детей появляются черты девиантного поведения — отхода от социальных и моральных норм.

Несмотря на то что семье и ребенку сложно на данном кризисном этапе развития, эмоциональная нестабильность, импульсивность, сниженная учебная мотивация, отказ от выполнения требований родителей, сложности в выстраивании эффективных взаимоотношений — нормативные проявления подросткового возраста

Луиза Истоминадетский медицинский психолог Европейского медицинского центра

Негативные девиации могут проявляться отказом посещать школу и прогулами учебы, резким снижением успеваемости, вспыльчивостью или подавленностью, рассказала Макухина. В более взрослом возрасте может добавиться так называемое рискованное поведение: ребенок может увлечься различными экстремальными видами досуга.

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Следующий признак асоциального поведения подростка — немотивированная агрессия и любое физическое и психологическое насилие, продолжила Макухина.

Драки, шлепки, тычки, толчки, насмешки, угрозы, распространение слухов, травля в интернете — эти признаки должны насторожить родителей. Их ни в коем случае нельзя игнорировать в надежде, что «само пройдет». Также стоит обратить внимание на проявление враждебности или намеренного игнорирования по отношению к кому-то, острые конфликты с важными для ребенка людьми, резкое изменение уклада жизни

Мария Макухинадетский клинический психолог клиники «Фэнтези»

Одним из самых опасных проявлений девиации Макухина назвала суицидальное и самоповреждающее поведение. Чаще всего оно возникает у старших подростков. По ее словам, в переходный период ребенка родителям необходимо обращать внимание на следующие особенности:

  • стойкое снижение настроения, длящееся больше двух недель;
  • безразличие к учебе и увлечениям;
  • резкие изменения в поведении: неряшливость, «лень», замкнутость или импульсивность, отдаление от друзей;
  • прямые или косвенные намеки на суицид;
  • регулярные побеги или уходы из дома.

Крайним признаком девиации является нарушение законов, отметила Макухина. Такое поведение может начаться довольно рано, в старшем дошкольном возрасте. Это воровство, вандализм, поджоги, драки, хулиганство, жестокость к животным, разрушение имущества.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подросток ударил 14-летнего приятеля ножом в глаз. В настоящее время пострадавший находится под присмотром медиков в больнице на Лиговском проспекте. У него диагностировали открытую травму левого глаза.

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Наталья Обрядина
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