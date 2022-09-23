Российский подросток ударил приятеля ножом в левый глаз

В Санкт-Петербурге подросток ударил 14-летнего приятеля ножом в левый глаз

В Санкт-Петербурге 14-летнего подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии после того, как приятель ударил его ножом в глаз. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел накануне, 22 сентября. Причины произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время пострадавший находится под присмотром медиков в больнице на Лиговском проспекте. У него диагностировали открытую травму левого глаза.

13 июля сообщалось, что в Чите российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки.