Российскому подростку дали шесть лет колонии за убийство 14-летней девушки

В Чите суд приговорил к 6,5 годам колонии подростка за убийство 14-летней девушки

В Забайкальском крае суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы подростка из Читы за убийство 14-летней подруги. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Парень признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, 14 октября 2021 года в микрорайоне Молодежный подросток поссорился с несовершеннолетней знакомой и несколько раз ударил ее ножом, нанеся девушке смертельные ранения.

Через несколько часов его задержали правоохранители.

Ранее стало известно, что в Перми суд вынес обвинительный приговор двум подросткам, которые в состоянии алкогольного опьянения жестоко убили мужчину, а также изнасиловали и избили двух женщин.