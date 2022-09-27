В челябинском нацпарке появится коллекция экзотических грибов

В экоцентре национального парка «Зигальга» в Челябинской области появится фунгарий — коллекция экзотических грибов. Об этом сообщает издание «Пчела».

Над созданием коллекции грибов работают школьники. Сейчас они собирают образцы на разных субстратах (почва, опавшие листья, валежники) вдоль экологической тропы во время походов по нацпарку. Самое главное — завершить полевые работы до появления снежного покрова.

«Каждый образец необходимо высушить и обозначить. Для этого в лаборатории экоцентра есть микроскопы и определители. Зимой юные экологи займутся обработкой и изучением собранного за летний сезон материала», — рассказали в нацпарке.

Чтобы коллекция была полной, в ней должны быть образцы грибов, которые появляются весной. По итогам работы в экоцентре соберут список недостающих весенних экспонатов.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга обнаружил в лесу редкий «кудрявый» гриб — ежовик коралловидный. Как объяснила младший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дарья Диярова, этот гриб внесен в Красную книгу России. Чаще всего он растет на поваленных деревьях и пнях.