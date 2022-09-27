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Леопард убил и съел незаконно пасшего скот в лесу пастуха

Times Now News: пастух отправился в лес пасти скот и стал жертвой леопарда

Фото: Zhang Yudong / Globallookpress.com

В индийском заповеднике Ковери Уайлдлайф, штат Карнатака, леопард убил и съел мужчину, который незаконно отправился в лес пасти скот. Об этом сообщает Times Now News.

65-летний мужчина по имени Говиндйя отправился пасти скот на территории заповедника и пропал. На следующий день семья пастуха обратилась в Департамент лесных ресурсов. Сотрудники организовали поиски пропавшего мужчины. Патруль обнаружил полусъеденное тело индийца, который стал жертвой леопарда. Хищник обглодал левую ногу и шею жертвы.

Дикое животное убило и съело часть стада, которое пас Говиндайя. В момент прибытия патруля леопард находился около трупов убитых им животных, но при виде людей скрылся в лесу.

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Это первый случай убийства леопардом человека, зафиксированный в штате. «Мы не знаем, что заставило леопарда съесть человека. Случаи нападения леопардов на людей известны, но как правило, эти звери не поедают человеческую плоть. Мы работаем над тем, чтобы ограничить вход в лес», — сказал заместитель лесничего.

В департаменте рассматривают возможность выплатить денежную компенсацию семье погибшего, хотя мужчина незаконно вошел в лес. Представители Индийской лесной службы установили четыре клетки и 80 фотоловушек, чтобы выследить и поймать леопарда-людоеда.

Ранее сообщалось, что леопард из Национального парка Крюгера в ЮАР поплатился жизнью за нападение на сотрудника железной дороги. Рейнджеры национального парка сразу же начали разыскивать агрессивное животное, обнаружили его в 30 метрах от места происшествия и застрелили.

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Алиса Дмитриева
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