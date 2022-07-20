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Леопард напал на сотрудника железной дороги и поплатился за это жизнью

The South African: в ЮАР мужчина выжил после нападения леопарда

Фото: Shutterstock

Леопард из Национального парка Крюгера в ЮАР поплатился жизнью за нападение на сотрудника железной дороги. Об этом сообщает The South African

Мужчина шел на работу, когда на него неожиданно набросился леопард. Африканец начал отбиваться и звать на помощь. В этот момент большая кошка бросила свою жертву и скрылась в кустах. Пострадавший выжил, его госпитализировали с глубокими ранами и другими травмами. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Рейнджеры национального парка сразу же начали разыскивать агрессивное животное, обнаружили его в 30 метрах от места происшествия и застрелили. Тело леопарда отвезли в ветеринарную службу для вскрытия.

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Это уже второй случай нападения хищника на сотрудников парка за последнее время. «С момента первого нападения мы работали над тем, чтобы изловить леопарда, но безуспешно. Учитывая место происшествия, мы подозреваем, что убитый леопард — та же особь, которая напала на первого сотрудника, но стопроцентной уверенности в этом нет. Местные жители и работники должны быть бдительны. Лучше не ходить по одиночке», — заявила главный рейнджер парка Кэти Дрейер.

Ранее сообщалось, что в Индии леопард утащил четырехлетнего мальчика и растерзал его. Большой кошке удалось унести жертву на полкилометра в лес и нанести ребенку тяжелые травмы до того, как подоспели селяне.

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Алиса Дмитриева
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