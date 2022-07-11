Разъяренные селяне убили растерзавшего ребенка леопарда

Daily Mirror: в Индии леопард утащил в лес и убил четырехлетнего мальчика

В Индии четырехлетнего мальчика утащил в лес и растерзал леопард. Об этом сообщает Daily Mirror.

Мехраз Азад Мир играл во дворе дома своего дяди в деревне Раджопа, союзная территория Джамму и Кашмир, в четверг, 7 июля. В какой-то момент рядом с домом появился леопард. На глазах у нескольких свидетелей он схватил мальчика и потащил в сторону леса. «Мы услышали крики ребенка, а потом несколько местных погнались за хищником», — рассказал житель деревни Айджаз Ахмед.

Леопарду удалось унести жертву на полкилометра в лес и нанести ему тяжелые травмы до того, как подоспели селяне. Они обнаружили зверя в зарослях с мальчиком в зубах. Разъяренные жители Раджопы убили агрессивное животное и срочно отвезли Мира в больницу. Ребенок находился в критическом состоянии и, несмотря на усилия медиков, вскоре скончался.

Представители Департамента охраны природы призвали местных жителей быть бдительными и не оставлять детей без присмотра на улице. Всего за день до смерти Мехраза Азад Мира в том же регионе был застрелен леопард, который расправился с двумя детьми 12 и 13 лет.

Ранее сообщалось, что леопард набросился на мужчину в Крыму. Жертвой зверя стал стажер сафари-парка, который нарушил технику безопасности при кормлении хищника.