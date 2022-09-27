Назван способ справиться с паническими атаками

Клинический психолог Рыжик рассказала о необходимых действиях в случае панической атаки

Клинический психолог Валерия Рыжик в беседе с Ura.ru назвала способ, который поможет человеку справиться с паническими атаками. По ее словам, для этого необходимо остановиться, а также сосредоточиться на дыхании и телесных ощущениях.

«При панической атаке следует оставаться на одном месте и сосредоточиться на дыхании: попробовать дышать в ладони, либо в бумажный пакетик, можно лечь на спину и притянуть ноги к груди. Дело в том, что во время панической атаки возникает гипервентиляционный синдром, при котором в организм попадает большое количество кислорода как после пробежки, когда вы глубоко дышали, и у вас начала кружиться голова», — рассказала специалист.

Также для того, чтобы прийти в чувство, она посоветовала прикасаться руками к разным частям тела, проговаривая их названия, понюхать что-то с резким запахом, либо съесть продукт, имеющий ярко выраженный вкус. Рыжик призвала помнить, что данное состояние является временным и нет необходимости на нем зацикливаться.

Она отметила, что в случае возникновения панической атаки у другого человека самое главное — не начинать паниковать самому, объяснив тому, с кем это происходит, что ему стоит сделать. Психолог пояснила, что паническая атака может длиться от нескольких минут до целого дня.

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