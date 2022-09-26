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Психотерапевт назвал сопровождающиеся повышенной рассеянностью заболевания

Психотерапевт Вилков назвал повышенную рассеянность признаком неврастении или депрессии

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock

Появление рассеянности в зрелом возрасте — естественный процесс, однако в ряде случаев она может быть признаком развития серьезных заболеваний, предупредил врач-психотерапевт Алексей Вилков. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал основные болезни, сопровождающиеся повышенной забывчивостью, в том числе неврастению и депрессию.

По словам специалиста, ухудшение концентрации внимания в любом возрасте часто является следствием усталости и стресса. Если отдохнуть и устранить причину эмоционального напряжения, исчезнет и рассеянность.

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В то же время внезапная забывчивость и невозможность сосредоточиться могут быть предвестниками опасного заболевания — неврастении, продолжил Вилков. Аналогичный симптом характерен для депрессивного расстройства, которое часто обостряется осенью. Кроме того, трудности с концентрацией внимания могут возникнуть из-за невроза или стать осложнением после перенесенных черепно-мозговых травм — например, сотрясения головного мозга.

В заключение психотерапевт напомнил, что иногда рассеянность — это просто особенность характера. В таких случаях справиться с проблемой поможет не лечение, а самодисциплина. «Можно фиксировать важные мысли и текущие дела в ежедневнике, периодически отслеживая план их выполнения, чтобы ничего не терялось в памяти», — объяснил Вилков.

Ранее семейный психолог Кристина Ковалевская подсказала способ справиться с сильной тревогой, которую провоцирует просмотр плохих новостей. По ее словам, среди прочего успокоиться помогут дыхательные техники, дневник мыслей и битье подушки.

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Наталья Обрядина
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