Сообщение о минировании здания ЦИК в Луганске оказалось недостоверным

Сообщение о минировании здания ЦИК и подсчете голосов в Луганске оказалось недостоверным

Сообщение о том, что в Луганске заминировано здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), оказалось недостоверным.

В проукраинском Telegram-канале «Луганщина оперативна», насчитывающем 47 тысяч подписчиков, появилось сообщение, в котором говорится, что в Луганске якобы заминировано здание, где расположена ЦИК и уже проходит подсчет голосов на референдуме за присоединение республики к России.

Автор публикации ссылается на одного из своих подписчиков, а тот в свою очередь указывает в качестве источника изложенных сведений «человека из Луганска», который ему позвонил. При этом не уточняется, был ли собеседник пользователя участником событий, о которых идет речь, что может говорить о ненадежности источника и самой информации. Кроме того, в сообщении не приводится никаких дополнительных данных или же комментариев официальных лиц и силовых структур региона.

На официальной странице ЦИК Луганской народной республики (ЛНР) во «ВКонтакте» опровергли сведения о происшествии и добавили, что также не соответствует действительности информация о начале процесса подсчета голосов. «ЦИК ЛНР работает в нормальном режиме, все его члены и сотрудники на своих рабочих местах, информация о минировании — ложь. На данный момент еще идет процесс голосования на референдуме», — заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Сообщение о заложенном в здании ЦИК региона взрывном устройстве не получило широкого распространения в СМИ — оно в разных вариациях появлялось лишь в соцсетях, преимущественно в украинском сегменте.

В свою очередь публикации с официальной информацией избирательной комиссии и опровержением указанных сведений появились в крупных СМИ. В их числе оказалось информационное агентство РИА Новости, «Луганский информационный центр», «Красная весна» и ОСН. Также сведения распространились в локальных сообществах в соцсетях (к примеру, «Тот самый Луганск» и официальные страницы городских администраций региона во «ВКонтакте»).