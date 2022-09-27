Во Владивостоке 27 сентября стартовали Дни Эрмитажа

Традиционные Дни Эрмитажа стартовали во Владивостоке во вторник, 27 сентября. Как уточняет ТАСС, площадкой проведения мероприятия стала Приморская государственная картинная галерея.

Рассказывая о выставке, директор галереи Алена Даценко отметила, что 27 сентября уже открылись первые выставки фестивальной недели. Одна из них посвящена котам, которые живут и охраняют Санкт-Петербургский музей с 1745 года.

«Фотограф Юрий Молотковец подарил Приморской картинной галерее 15 своих работ с музейными котами в различных локациях. Таким образом, галерея сможет выставлять их теперь самостоятельно», — добавила собеседница агентства.

Даценко указала, что на мероприятие приехало 13 сотрудников Эрмитажа, в рамках мастер-классов они будут делиться опытом с коллегами со всего Дальнего Востока. На протяжении недели гостей и жителей Владивостока ожидают разлисные конкурсы и мастер-классы, инклюзивные программы, лекторий, программы медиации для детской аудитории с героями музейных историй, а также множество других развлекательных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в России с 26 сентября по 10 октября 2022 года состоится ресторанный фестиваль.