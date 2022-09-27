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Иран осудил поставку оружия Украине или России

Глава МИД Ирана Абдоллахиан заявил, что страна не поддерживает стороны кризиса на Украине

Фото: Unsplash

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан ответил на вопрос журналистов о якобы потенциальных поставках беспилотников России. Он осудил поставку оружия Украине или России в интервью интернет-изданию Al-Monitor.

Абдоллахиан подчеркнул, что Тегеран не поддерживает ни одну сторону конфликта на Украине. Он напомнил, что Иран выступает за оборонное сотрудничество с Россией. Однако министр отметил, что Иран «не поддерживает какую-либо из сторон в украинской войне, что приведет к ее продолжению».

«Мы решительно против любой войны, будь то на Украине, или в Йемене, или в Палестине. И мы также были вовлечены в усилия по достижению мира и прекращения огня на Украине. Мы считаем неправильным для любой стороны отправлять оружие как Украине, так и России. И мы собираемся продолжать способствовать политическому диалогу и завершению этого кризиса через политические переговоры», — заявил глава иранского ведомства.

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Марина Совина
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