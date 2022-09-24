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Украина лишит посла Ирана аккредитации из-за якобы поддержки России

МИД Украины лишит посла Ирана в Киеве аккредитации из-за якобы поставок оружия России
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

МИД Украины заявило, что решило забрать у посла Ирана в Киеве аккредитацию из-за неподтвержденной информации о поставках вооружений Тегерана России, сообщает РИА Новости.

«В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», — подчеркивается в заявлении ведомства.

8 сентября США ввели санкции против иранских компаний из-за поставок России беспилотников. Позже постоянный представитель России при ООН Василий Небензя потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства обвинений Москвы в том, что она якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. Предположение Вашингтона и Лондона он назвал безапелляционным.

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Марина Совина
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