У США и Британии потребовали доказательств закупки Россией оружия у Ирана и КНДР

Небензя потребовал от США и Британии доказательств закупки Россией оружия у Ирана и КНДР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации потребовал от США и Великобритании предоставить доказательства обвинений Москвы в том, что она якобы закупает оружие у Ирана и Северной Кореи, сообщает ТАСС.

«Еще один тезис, который привлек внимание, — это безапелляционное утверждение Соединенных Штатов и Соединенного Королевства о том, что Россия якобы закупает вооружение в Иране и КНДР. Я хотел бы попросить их сейчас либо привести доказательства, либо расписаться в распространении недостоверной информации в стенах Совета Безопасности», — заявил российский дипломат.

Ранее министерство финансов США рассказало о введении санкций в отношении иранских компаний и одного физического лица в связи с их якобы участием в производстве и поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).