Россиянка побывала в Адлере и осудила не соблюдающих нормы приличия туристов

Читательница «Тонкостей туризма» осудила подсаживающихся рядом на пляже туристов в Адлере

Российская туристка побывала в Адлере и возмутилась туристами, которые близко подсаживаются к другим отдыхающим на пляже и нарушают их личное пространство. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала рассказала, что приобрела недельную путевку в Адлер в сентябре за 113 тысяч рублей на двоих. По ее словам, несмотря на общее приятное впечатление от города, минусом отдыха стало проживание в отеле.

«Много посторонних людей на пляже, которые устраиваются прямо рядом с вашим столиком или шезлонгом. Я понимаю, что это от отеля не зависит, люди имеют право находиться здесь, но можно соблюдать какие-то минимальные нормы приличия и сидеть не прямо на головах друг у друга, пытаясь залезть под чужой зонтик?» — осудила соотечественников россиянка.

Кроме того, путешественница пожаловалась, что из-за близости аэропорта к отелю и плохой шумоизоляции в номере постоянно был слышен гул взлетающих самолетов. Также девушку расстроило, что постояльцам гостиницы разрешалось курить на общих балконах и даже в лобби.

«Если бы мы заплатили за это в два раза меньше, тогда, возможно, цена соответствовала бы качеству. Но таких денег отпуск в Адлере однозначно не стоит», — подытожила туристка.

Ранее в августе россиянка, побывавшая на отдыхе в Сочи, назвала курорт «городом испытаний». Как рассказала девушка, за время отпуска она дважды попадалась на уловки недобросовестных местных жителей.