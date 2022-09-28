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Российский адвокат сел на 4 года за обман 4 банков на 4 миллиона рублей

В Уфе экс-адвокат получил 4 года колонии за махинации с кредитами на 4,4 млн рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Уфе суд приговорил бывшего адвоката Александра Войцеха к четырем годам лишения свободы за махинации в сфере кредитования на общую сумму 4,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что адвокат в один день подал заявки на получение кредитов в пять банков Уфы на общую сумму 7,4 миллиона рублей. Он предоставил справку с ложными сведениями о якобы полученном доходе, который в сто раз превышал его реальный заработок. В итоге Войцеху были выданы кредиты в четырех банках на общую сумму 4,4 миллиона рублей.

Адвокат дважды внес ежемесячный платеж в каждый банк, но потом перестал выплачивать кредиты. На суде он не признал вину.

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Любовь Ширижик
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