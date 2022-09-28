Полковника МВД России осудили на 11 лет за взятки на 40 миллионов рублей

Экс-глава отдела пенсионного обеспечения МВД РФ получила 11 лет за взятки на 40 млн рублей

Кузьминский суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего начальника отдела пенсионного обеспечения МВД России полковника Светлану Алешину за получение взяток на 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Полицейская признана виновной в коррупции. Ее супруг за посредничество в передаче денег осужден на восемь лет колонии. Еще один фигурант дела бизнесмен Эдуард Полюдов осужден на семь лет заключения.

Алешина получила денежное вознаграждение за покровительство страховой компании, у которой МВД России в 2018 году застраховало жизни и здоровье всех сотрудников в количестве 788 тысяч человек. Владелец страховой компании находится в розыске.

В мае 2018 года Центробанк предъявил претензии к страховщику в связи с «несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности». У компании была отозвана лицензия.