Россиянина осудят за убийство двоих мужчин и нападение на сотрудника полиции

В Астраханской области 39-летний мужчина зарезал приятеля экс-сожительницы и его друга

В Астраханской области суд рассмотрит дело 39-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух мужчин и нападении на сотрудника полиции. Об этом в среду, 28 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 марта трое мужчин и две их подруги выпивали в доме, расположенном в поселке Красные Баррикады. Одна из женщин пожаловалась на своего бывшего сожителя. Тогда приятель решил защитить знакомую, позвонил ее экс-кавалеру и договорился о встрече. Однако, когда компания пришла в назначенное место, фигуранта там не было. Они решили найти его и разделились. Обвиняемый увидел двух мужчин, понял, что они ищут его, и зарезал их, ударив ножом в живот. Затем он сбежал с места происшествия.

Кроме того, во время задержания россиянин оказал сопротивление и применил насилие. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.