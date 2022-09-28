У звезды «Сплетницы» и «Прослушки» Марлайн Барретт выявили рак яичников и матки

Звезда сериалов «Сплетница» и «Прослушка» Марлайн Барретт сообщила о раке яичников и матки

У 44-летней американской актрисы и звезды сериалов «Сплетница» и «Прослушка» Марлайн Барретт обнаружили рак матки и яичников. Об этом сообщает People.

О диагнозе артистка узнала в июле этого года. Весной она перенесла операцию по удалению грыжи, после чего почувствовала себя плохо. «У меня было скопление жидкости в животе. Я выглядела так, как будто я была на девятом месяце беременности. У меня также была одышка, но не было боли, что было интересно», — рассказала звезда.

18 июля врачи диагностировали ей рак и Барретт начала проходить курс химиотерапии. Из-за лечения актриса потеряла волосы, однако продолжила участвовать в съемках сериала «Медики Чикаго» в париках.

«Работа сейчас приносит мне много радости. Это дает мне передышку между мыслями о том, когда будет моя следующая химиотерапия и как я буду обнимать своих детей потом», — отметила артистка.

В начале сентября стало известно, что у голливудской актрисы Джейн Фонды, которая известна по фильмам «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Книжный клуб», «Если свекровь — монстр...», обнаружили неходжкинскую лимфому.