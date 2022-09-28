Одноклассники рассказали о желании Бекмансурова расстрелять учеников в школе

Одноклассники рассказали, что Бекмансуров предлагал им совершить массовое убийство в школе

Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете 20 сентября 2021 года, ранее хотел расстрелять учеников в своей школе. Об этом рассказали следствию его одноклассники, чьи показания огласил на судебном процессе прокурор, передает ТАСС.

Свидетели заявили, что еще в 2018 году во время обучения в школе Бекмансуров предлагал им купить огнестрельное оружие и устроить массовое убийство. Одноклассник сообщил, что тот позвал его после уроков пообщаться наедине. Во время разговора Бекмансуров спросил его о планах на жизнь. Одноклассник ответил, что собирается продолжить учебу после окончания школы, на что его собеседник сказал, что это скучно, и предложил вместе расстрелять учеников.

Свидетель пояснил, что не воспринял предложение Бекмансурова всерьез, поэтому никому не сообщил об этом разговоре.

20 сентября 2021 года вооруженный гладкоствольным оружием Бекмансуров пришел на территорию вуза и открыл стрельбу. В результате в учебном заведении началась паника. Студенты пытались спастись от стрелка, выпрыгивая из окон учебных корпусов. Тогда погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

В настоящее время его судят за нападение и убийство.