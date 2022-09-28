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В акватории Черного моря начали искать скрывающихся от мобилизации россиян

Mash: сотрудники военкомата и пограничники искали призывников на судах в Черном море

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Морские пограничники и сотрудники военкомата проверили яхты и прогулочные суда в акватории Черного моря в поисках скрывающихся от мобилизации россиян. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Среди проверенных судов оказалась арендованная яхта «Заповедная», которую группа туристов взяла на прокат в Анапе, чтобы добраться до Турции. Призывников на яхте не обнаружили, и судно отпустили.

По словам сотрудником анапского проката, за катера до Турции им предлагают до 300 тысяч рублей. Пограничники предупредили, что мужчинам призывного возраста стоит отказывать в таких услугах.

Ранее стало известно, что власти Новосибирской области объявили в розыск россиян, уклоняющихся от призыва. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев уточнил, что скрывающиеся призывники попадают в списки МВД, после чего полиция начинает искать уклониста по своим базам.

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Варвара Родикова
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