В акватории Черного моря начали искать скрывающихся от мобилизации россиян

Mash: сотрудники военкомата и пограничники искали призывников на судах в Черном море

Морские пограничники и сотрудники военкомата проверили яхты и прогулочные суда в акватории Черного моря в поисках скрывающихся от мобилизации россиян. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Среди проверенных судов оказалась арендованная яхта «Заповедная», которую группа туристов взяла на прокат в Анапе, чтобы добраться до Турции. Призывников на яхте не обнаружили, и судно отпустили.

По словам сотрудником анапского проката, за катера до Турции им предлагают до 300 тысяч рублей. Пограничники предупредили, что мужчинам призывного возраста стоит отказывать в таких услугах.

Ранее стало известно, что власти Новосибирской области объявили в розыск россиян, уклоняющихся от призыва. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев уточнил, что скрывающиеся призывники попадают в списки МВД, после чего полиция начинает искать уклониста по своим базам.