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В российском регионе бригадир застрелил рабочего и сбросил его тело в болото

Под Тюменью арестовали бригадира, застрелившего рабочего и сбросившего его тело в болото

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Тюменской области суд арестовал ранее судимого 35-летнего бригадира, обвиняемого в убийстве 45-летнего рабочего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе рыбаки обнаружили тело мужчины на болотистой местности, следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Позже правоохранители задержали фигуранта. Он признал вину и рассказал, что в конце июля между ним и рабочим произошла ссора недалеко от деревни Второсалинская. Тогда бригадир выстрелил в оппонента из обреза охотничьего ружья, нанеся ему смертельное ранение. Затем обвиняемый решил избавиться от тела, обвязал потерпевшего веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото. Позже фигурант уехал из Тюменской области.

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Екатерина Власова
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