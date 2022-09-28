В российском регионе бригадир застрелил рабочего и сбросил его тело в болото

Под Тюменью арестовали бригадира, застрелившего рабочего и сбросившего его тело в болото

В Тюменской области суд арестовал ранее судимого 35-летнего бригадира, обвиняемого в убийстве 45-летнего рабочего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в августе рыбаки обнаружили тело мужчины на болотистой местности, следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Позже правоохранители задержали фигуранта. Он признал вину и рассказал, что в конце июля между ним и рабочим произошла ссора недалеко от деревни Второсалинская. Тогда бригадир выстрелил в оппонента из обреза охотничьего ружья, нанеся ему смертельное ранение. Затем обвиняемый решил избавиться от тела, обвязал потерпевшего веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото. Позже фигурант уехал из Тюменской области.