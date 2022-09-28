Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД

Ксения Бородина пожаловалась на инспекторов ГИБДД за медлительность при оформлении ДТП
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Кадр: Регина Тодоренко / YouTube

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина выразила недовольство работой сотрудников ГИБДД. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) она пожаловалась на медлительность инспекторов при вызове на оформление ДТП.

«Моя помощница Настя шесть с половиной часов ждет ГАИ, потому что в нее влетели. Шесть с половиной часов ГАИ не могут приехать! Даже в туалет нельзя отойти человеку! Это как?» — возмутилась телеведущая. Она также назвала такое долгое ожидание издевательством.

По ее словам, на весь район работает один инспектор, который оформляет ДТП. «А остальные где, простите? Примите меры!» — потребовала Бородина.

В августе сообщалось, что бывшие участники «Дома-2» Глеб и Анастасия Жемчуговы попали в ДТП в Крыму. По словам Жемчугова, их подрезали на скорости 100 километров в час, после чего их автомобиль влетел в отбойник. Участники телешоу не получили серьезных травм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
Вертолет ВВС США 9 часов кружил в районе «Северного потока» в ночь аварии
Глава СПЧ прокомментировал отъезд граждан из России
Германия решила отложить спасение планеты
Москвичей предупредили о сильном тумане
Терапевт связала ухудшение внешнего вида ногтей с рядом заболеваний
В России увеличат материнский капитал
Нападение двоих неизвестных на салон связи в Петербурге попало на видео
Стало известно состояние пострадавших при взрыве под Белгородом
Российского пенсионера осудят за организацию похищения родного брата и его жены
Молдавия отказалась признать результаты референдумов на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.