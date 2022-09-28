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Полная блогерша вышла на публику в белье назло хейтерам

Полная блогерша регулярно носит бюстгальтеры на улице вопреки негативу от хейтеров

Кадр: @finausuliana_

Блогерша регулярно выходит на публику в откровенных образах назло критике со стороны хейтеров. Ролики на эту тему появились в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом FinauSuliana делится постами, демонстрируя наряды, которые обычно выбирает для прогулок на улице. Так, например, в одном из последних видео девушка снялась в бюстгальтере, короткой юбке и пушистых тапочках. По ее словам, она продолжает носить нижнее белье в качестве повседневной одежды вопреки негативным комментариям в соцсетях.

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«Сегодня мой образ выглядит так, и если он вам не нравится, вы можете отписаться. Люблю вас! Дамы, если вы ненавидите другую женщину, то дело не во мне, а в вас», — заявила инфлюэнсер подписчикам, которые неоднозначно отнеслись к ее внешнему виду. Так, некоторые восхищались уверенностью юзерши, а другие продолжали критиковать ее в комментариях.

«Это ужасно», «Ты прекрасна и потрясающе выглядишь!», «Если бы у меня была хотя бы капля вашей уверенности, я была бы счастливым человеком», — писали зрители под публикациями, которые набирают десятки тысяч просмотров на странице FinauSuliana.

Ранее полная блогерша Эмили Ким показала, как подогнать платье по фигуре. Пользовательница сети TikTok вывернула вещь наизнанку, оттянув небольшую часть ткани, и завязала ее в узел чуть ниже под грудью с помощью резинки для волос.

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Карина Черных
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