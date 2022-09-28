США сбили иранский беспилотник в Ираке

СЕNТCОМ заявило, что ВС США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане

Вооруженные силы (ВС) США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ).

«Примерно в 14:10 по местному времени (совпадает с московским) ВС США сбили иранский беспилотный летательный аппарат Mojer-6, направлявшийся в Эрбиль», — говорится в заявлении. В командовании сообщили, что он представлял собой угрозу силам СЕNТCОМ.

В ведомстве также осудили удары сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по формированиям в Ираке. По информации СЕNТCОМ, в результате ударов иранских сил военнослужащие США не пострадали, американская техника не повреждена.

Ранее Рабочая партия Курдистана обвинила Турцию в применении тактического ядерного оружия в Ираке.

Сегодня большинство курдов проживают в трех странах: Турции, Ираке (автономный регион Иракский Курдистан) и Сирии. Население Иракского Курдистана контролирует территорию и ведет борьбу за самостоятельное существование. В 2005 году в регионе провели референдум о независимости.