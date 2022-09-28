Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США сбили иранский беспилотник в Ираке

СЕNТCОМ заявило, что ВС США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане

Фото: WANA / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТCОМ).

«Примерно в 14:10 по местному времени (совпадает с московским) ВС США сбили иранский беспилотный летательный аппарат Mojer-6, направлявшийся в Эрбиль», — говорится в заявлении. В командовании сообщили, что он представлял собой угрозу силам СЕNТCОМ.

В ведомстве также осудили удары сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по формированиям в Ираке. По информации СЕNТCОМ, в результате ударов иранских сил военнослужащие США не пострадали, американская техника не повреждена.

Ранее Рабочая партия Курдистана обвинила Турцию в применении тактического ядерного оружия в Ираке.

Сегодня большинство курдов проживают в трех странах: Турции, Ираке (автономный регион Иракский Курдистан) и Сирии. Население Иракского Курдистана контролирует территорию и ведет борьбу за самостоятельное существование. В 2005 году в регионе провели референдум о независимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
Азербайджан опроверг нарушение прекращения огня с Арменией
Юрист объяснила порядок действий для получения отсрочки по здоровью
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря
США сбили иранский беспилотник в Ираке
Эрдоган назвал катастрофой возможность применения на Украине ядерного оружия
Психолог назвал лучшие формы защиты от стресса
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
Эрдоган заявил об отсутствии проблем по поставкам газа из России
Захарова припомнила Белому дому угрозы Байдена покончить с «Северным потоком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.