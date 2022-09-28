Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании

Боец спецназа случайно убил коллегу на задании в Забайкалье

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании — ЧП произошло в Забайкальском крае 18 сентября. Об этом в среду, 28 сентября, сообщает Chita.ru.

По данным издания, тело силовика из Управления по контролю за оборотом наркотиков Читы с огнестрельным ранением головы нашли в его собственной машине. Погибший участвовал в антинаркотической операции «Мак».

Вскоре его коллега из спецназа рассказал следователям, что убийство произошло в ходе перестрелки с некими преступниками. Однако в ходе расследования криминалисты выяснили, что именно спецназовец случайно застрелил силовика.

Следствие до этого проверило несколько версий, в том числе — смерть от случайного браконьерского выстрела в ходе незаконной охоты. В настоящее время боец спецназа арестован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Турции рассказали о планах по альтернативной «Миру» платежной системе
Организовавшего незаконную миграцию украинца осудили в Белгородской области
Аналитик предупредил о закладываемой США «финансовой бомбе»
Чешской промышленности предрекли крах
Выживший в ижевской школе ученик рассказал о нападении
Посольство России ответило на обвинения Meta в распространении дезинформации
Летевший в Ереван самолет совершил вынужденную посадку из-за неисправности
Кардиолог развеял мифы о популярных средствах от похмелья
Российский боец спецназа случайно убил коллегу на задании
Пасечник подготовит официальное обращение к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.