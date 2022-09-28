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В Китае назвали возможных виновников повреждения «Северного потока»

Журналист Лю Хун допустил, что за взрывами на «Северных потоках» могут стоять Польша и США
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence / Globallookpress.com

За взрывами ниток трубопроводной системы «Северный поток» могут стоять различные страны, включая Польшу и США, считает журналист, заместитель главного редактора журнала Global Лю Хун. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению журналиста, имеющаяся информация позволяет предположить, что инциденты являются диверсией. Лю Хун рассматривает версии участия нескольких стран, которые потенциально заинтересованы в повреждении трубопроводов.

Из списка возможных виновников журналист вычеркнул Германию, поскольку она несет наибольшие потери от инцидента и заинтересована в поставках российского газа после завершения украинского конфликта. Также автор сомневается в причастности Дании, несмотря на то, что утечка газа произошла рядом с ее территорией.

В то же время исключать вовлеченность Польши в данную ситуацию нельзя, посчитал Лю Хун, отметив, что место взрыва находилось недалеко от страны. «Польша — самая антироссийская страна в Восточной Европе и самая благосклонная к Украине», — подчеркнул он, отметив, что инциденты произошли на фоне открытия в стране Балтийского газопровода (Baltic Pipe).

Комментируя возможное участие Вашингтона, журналист отметил, что экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после инцидента написал в соцсетях пост с благодарностью США. Автор публикации напомнил, что в начале февраля американский лидер Джо Байден заявлял, что в случае эскалации со стороны России вокруг Украины газопроводу «положат конец».

Оценивая вероятности причастности к взрывам самой России, Лю Хун отметил, что, если бы Москва намеревалась использовать трубопроводы в качестве рычагов давления на европейские страны, она могла бы просто перекрыть поставки.

26 сентября оператор газопровода Nord Stream AG заявил о падении давления в «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Диспетчеры выяснили, что потенциальная утечка газа произошла у берегов датского острова Борнхольм в Балтийском море. Сейсмолог Бьорн Лунд раскрыл, что в районе утечек на «Северном потоке» было зафиксировано два подводных взрыва.

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Варвара Кошечкина
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